RAMZES666 может поехать на мейджор в составе HR

Руководство состава HellRaisers по Dota 2 работает над поисками керри, который поедет вместе с командой на предстоящий чемпионат The Lima Major 2023.

Как сообщает Cybersport.Metaratings.ru, одним из потенциальных вариантов для HellRaisers является бывший керри Darkside Роман RAMZES666 Кушнарев, который готов отправится на мейджор вместо ранее ушедшего из команды Никиты Daxak Кузьмина.

Примечательно, что в HellRaisers играют Алексей Solo Березин, Матвей MieRo Васюнин и Глеб kiyotaka Зырянов, с которыми ранее RAMZES666 играл в различных командах.

Напомним, что после первого сезона DPC для Восточной Европы RAMZES666 покинул состав Darkside, вместе с которой занял шестое место в турнирной таблице. HellRaisers получили право выступить на мейджоре благодаря третьему месту.