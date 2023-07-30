Российская команда Team Spirit стала чемпионом топ-турнира по Dota 2 в Эр-Рияде

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в турнире Riyadh Masters 2023, который проходил в Эр-Рияде.

В финальном матче российский коллектив обыграл европейскую команду Team Liquid, счет по картам 3:1.

Стоит отметить, что российская команда проиграла первый матч, после чего выиграла три карты кряду.

Team Spirit получат за этот турнир 5 миллионов долларов. Team Liquid — 2,5 миллиона.

Следующий турнир по Dota 2 будет в октябре — The International 2023. С 17 по 31 августа, будут проходить квалификации. Перед этим выйдет патч 7.34 для Dota 2.