Роман «RAMZES666» Кушнарев покинул Virtus.Pro

Керри Virtus.Pro Роман «RAMZES666» Кушнарев покинул российскую киберорганизацию. Стороны решили не продлевать контракт после того, как команде не удалось пробиться в основную сетку The International 11.

«Роман вернулся в наш клуб в тяжелое время, когда нам очень нужен был опытный керри. Вместе с ним мы добились определенных успехов, среди которых можно отметить победу в третьем туре DPC. Но глобальная цель, которую игроки в первую очередь ставят сами для себя, не была достигнута. Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество — с полной уверенностью, что от этого выиграют обе стороны», — написала пресс-служба VP на официальном сайте.

Российская команда потерпела поражение в финале нижней сетки квалификационного турнира The International 2022 от европейской Team Liquid — 0:2.

Кушнаре выступал за Virtus.Pro с 2016 по 2019 год. С ним команда выиграла 5 турниров серии мэйджор. В мае 2022-го он вернулся в команду и помог VP победить в третьем сезоне Dota Pro Circuit.