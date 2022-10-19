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DOTA 2

Сегодня, 00:53

Роман «RAMZES666» Кушнарев покинул Virtus.Pro

Евгений Козинов
Корреспондент
Роман «RAMZES666» Кушнарев.
Фото Соцсети

Керри Virtus.Pro Роман «RAMZES666» Кушнарев покинул российскую киберорганизацию. Стороны решили не продлевать контракт после того, как команде не удалось пробиться в основную сетку The International 11.

«Роман вернулся в наш клуб в тяжелое время, когда нам очень нужен был опытный керри. Вместе с ним мы добились определенных успехов, среди которых можно отметить победу в третьем туре DPC. Но глобальная цель, которую игроки в первую очередь ставят сами для себя, не была достигнута. Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество — с полной уверенностью, что от этого выиграют обе стороны», — написала пресс-служба VP на официальном сайте.

Российская команда потерпела поражение в финале нижней сетки квалификационного турнира The International 2022 от европейской Team Liquid — 0:2.

Virtus.Pro. Virtus.Pro не смогла пробиться в финальную стадию The International 2022

Кушнаре выступал за Virtus.Pro с 2016 по 2019 год. С ним команда выиграла 5 турниров серии мэйджор. В мае 2022-го он вернулся в команду и помог VP победить в третьем сезоне Dota Pro Circuit.

Источник: https://virtus.pro/articles/roman-ramzes666-kusnaryov-pokidaet-virtuspro
Virtus.Pro (Dota 2)
Роман "RAMZES666" Кушнарев
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