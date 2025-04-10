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10 апреля, 13:55

Saksa назвал самую мотивированную команду на ESL One Raleigh 2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игрок Tundra Esports Мартин Saksa Саздов рассказал, какую команду считает самой мотивированной на турнире ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

«PARIVISION выглядит как самая мотивированная команда. Она отлично понимает мету. Участники этого состава, наверное, сыграли больше пабликов, чем кто-либо из других команд. Наверное, всё дело в мотивации», — сказал Saksa в интервью в официальной трансляции турнира.

PARIVISION и Tundra сыграют в верхней сетке плей-офф ESL One Raleigh 2025.

ESL One Raleigh 2025 проходит в США с 7 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.

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