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Сегодня, 00:42

Саппорт команды «ПСЖ» раскритиковал организацию The Inernational 2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Чжао «XinQ» Цзысин.
Фото Соцсети

Саппорт киберспортивного состава футбольного клуба «ПСЖ» Чжао «XinQ» Цзысин остался недоволен организацией турнира The International 2022.

24-летний китаец был недоволен тем, что во время игры слышит комментаторов. Позже он выразил негодование по поводу предоставленных наушников с шумоподавлением, так как у него от них поднялось давление и появилась тошнота.

PSG.LGD проиграла Team Secret (0:2) в первом раунде верхней сетки плей-офф The International 2022 и теперь встретится с BOOM Esports

The International 2022 проходит в Сингапуре с 15 по 30 октября. Призовой фонд составляет более 16,5 миллиона долларов.

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