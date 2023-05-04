Smile объяснил провал Team Spirit на ESL One Berlin Major 2023

Комментатор по Dota 2 Сергей «Smile» Ревин объяснил, с чем связан провал команды Team Spirit на турнире ESL One Berlin Major 2023.

«Надо понимать, что игроки Team Spirit обеспечены на десятилетия вперед после выигранного The International 10. Это положение позволяет ребятам совершенно ни о чем не беспокоиться и расслабленно относиться к результатам. Такие ситуации повторяются в разных коллективах из года в год. Пока институт менеджмента не вырос, мы будем регулярно слышать о том, что «игроки ведут себя как угодно», «игроки проспали», «игроки не справились с ночным режимом», «игроки полночи смотрели аниме, а потом встали в шесть утра и не смогли сыграть», — цитирует Metaratings.ru

Российская команда Team Spirit заняла 9-12 место на ESL One Berlin Major 2023 и осталась без призовых и DPC-очков, которые нужны для попаданаия на The International 12.