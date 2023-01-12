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DOTA 2

Сегодня, 04:32

Smiling Knight назвал самые сильные команды Южной Америки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Керри Thunder Awaken Алексей «Smiling Knight» Свиридов рассказал свои первые впечатления от игры за новую команду.

«Атмосфера супер, все ребята очень веселые и на чилле, приняли хорошо. При подготовке обращали внимание на пул игроков, рейт героев, их перемещения по карте.

Я думаю что, кроме нас, самые сильные команды в Южной Америке сейчас это Evil Geniuses, beastcoast и Infinity. Предполагаю, что темная лошадка сейчас это мы. Немного слежу за другими регионами. Впечатлили Tundra Esports и Team Liquid", — цитирует Metaratings.ru Свиридова.

Thunder Awaken начала выступления на Dota Pro Circuit 2023 с победы над Ravens со счетом 2:0.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/smiling-knight-nakhozhus-na-butkempe-atmosfera-super-rebyata-veselye-na-chille-219166/
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