Smiling Knight назвал самые сильные команды Южной Америки

Керри Thunder Awaken Алексей «Smiling Knight» Свиридов рассказал свои первые впечатления от игры за новую команду.

«Атмосфера супер, все ребята очень веселые и на чилле, приняли хорошо. При подготовке обращали внимание на пул игроков, рейт героев, их перемещения по карте.

Я думаю что, кроме нас, самые сильные команды в Южной Америке сейчас это Evil Geniuses, beastcoast и Infinity. Предполагаю, что темная лошадка сейчас это мы. Немного слежу за другими регионами. Впечатлили Tundra Esports и Team Liquid", — цитирует Metaratings.ru Свиридова.

Thunder Awaken начала выступления на Dota Pro Circuit 2023 с победы над Ravens со счетом 2:0.