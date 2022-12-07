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DOTA 2

Сегодня, 11:17

SQreen раскритиковал новый состав Virtus.pro по Dota 2

Мария Гусева
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Халед sQreen Эль-Хаббаш высказал мнение о новом составе Virtus.pro по Dota 2.

«Новый состав VP слабый. Видно, что организация снижает планку по игрокам, которые приходят в команду. Сейчас собран не самый лучший ростер, исходя из того, кого можно было пригласить в этот период решафлов. Если же говорить об игроках, то я бы выделил Noticed и sayuw. Они могут хорошо постоять свои линии, остальные линии выглядят крайне слабо. Нет никакого ощущения, что эта пятерка игроков стакается между собой. Я разочарован», — цитирует Cybersport.Metaratings.ru игрока.

Ранее Virtus.pro в социальных сетях анонсировала новый состав на предстоящий DPC сезон по Dota 2. Команду будут представлять Камиль Koma' Биктимиров, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и Андрей Dukalis Куропаткин. Тренером будет Тимур Ahilles Кульмухамбетов.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
Киберспорт
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