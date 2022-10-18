Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 18:02

CyberStepan об игре Pure: «Одна из лучших на Pudge за всю историю»

Степан CyberStepan Кошелев оценил игру керри Entity Gaming Ивана Pure Москаленко на Pudge в матче против Talon Esports
Руслан Минаев

Комментатор студии FISSURE Степан CyberStepan Кошелев прокомментировал выступление керри Entity Gaming Ивана Pure Москаленко на Pudge в матче против Talon Esports.

«Очевидно, что это одна из самых лучших игр на Pudge за всю историю, когда я либо смотрел. Особенно, когда Pure начал выдавать хуки и перетяжки по карте. Это гениальное исполнение. Да, я сказал, что этот Pudge в исполнении лучше, чем у Dendi. Однако когда Pure уже начал исполнять, стало понятно, что он смещает короля с трона. Очевидно, это новый топ-1 Pudge», — цитирует Кошелева Cybersport.Metaratings.ru.

На счету Москаленко 17 убийств, 3 смерти и 15 помощи. Pure суммарно нанес более 54 тысяч урона.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/cyberstepan-pure-smeshhaet-korolya-s-trona-eto-novyi-top-1-pudge-51501/
0
Читайте также
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Капитан NaVi Алексей «Solo» Березин покинул команду