CyberStepan об игре Pure: «Одна из лучших на Pudge за всю историю»

Комментатор студии FISSURE Степан CyberStepan Кошелев прокомментировал выступление керри Entity Gaming Ивана Pure Москаленко на Pudge в матче против Talon Esports.

«Очевидно, что это одна из самых лучших игр на Pudge за всю историю, когда я либо смотрел. Особенно, когда Pure начал выдавать хуки и перетяжки по карте. Это гениальное исполнение. Да, я сказал, что этот Pudge в исполнении лучше, чем у Dendi. Однако когда Pure уже начал исполнять, стало понятно, что он смещает короля с трона. Очевидно, это новый топ-1 Pudge», — цитирует Кошелева Cybersport.Metaratings.ru.

На счету Москаленко 17 убийств, 3 смерти и 15 помощи. Pure суммарно нанес более 54 тысяч урона.