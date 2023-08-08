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DOTA 2

Сегодня, 21:20

Стримеру Папичу донатят каждый стрим по 1 миллиону рублей — все из-за Dota 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Стример Папич.
Фото Соцсети
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Стример Папич (Виталий Цаль) получил второй донат в миллион рублей, за который он должен сыграть один матч в Dota 2.

Это произошло на его трансляции, на которой стример играл в нашумевшую тактическую RPG Baldur's Gate 3.

Позже Папичу прилетел еще один миллион рублей. За него стример должен был купить бутылку пива.

Первый раз Папич получил от подписчика крупный донат 5 августа — тогда он, вместо одной, сыграл три карты. Во время игры стример постоянно говорил о том, что ему вообще неинтересно играть в Dota 2 и он не собирается в нее возвращаться.

До двух этих случаев стример говорил, что пойдет играть в Dota 2 только если ему заплатят один миллион рублей.

Источник: Telegram-канал Пекарня
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Папич получил от подписчика 1 миллион рублей — тот попросил его сыграть в Dota 2