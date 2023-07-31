Team Spirit получила 5 миллионов долларов за победу на крупном турнире по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла крупный турнир по Dota 2 — Riyadh Masters 2023, проходивший в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финале Team Spirit победила Team Liquid со счетом 3:1.

Российская команда заработала 5 миллионов долларов за победу на турнире, Team Liquid получила 2,5 миллиона долларов за второе место.

Общий призовой фонд турнира Riyadh Masters 2023 составил 15 миллионов долларов.

Team Spirit — победитель The International 2021. Команда примет участие в The Intertational 12, который пройдет в Сиэтле (США) с 12 по 29 октября 2023 года.