Team Spirit вылетела в первом раунде The International 2022

Действующий чемпион The International — российская команда Team Spirit вылетела в первом раунде плей-офф The International 2022.

Обладатели титула уступили BOOM Esports в первом раунде нижней сетки турнира. Команда заняла 13-16-е место и получит около 250 тысяч долларов в качестве призовых.

BOOM Esports прошли во второй раунд нижней сетки плей-офф The International 2022, в котором встретятся с PSG.LGD.

The International 2022 проходит с 15 по 30 октября 2022 года в Сингапуре. Общий призовой фонд турнира составляет более 16,9 миллиона долларов.