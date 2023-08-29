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DOTA 2

Сегодня, 18:51

Украинские киберспортсмены снялись с ЧМ из-за допуска россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира Международной федерации компьютерного спорта (IESF), где команда должна была встретиться с национальной командой Индонезии в рамках плей-офф нижней сетки ЧМ, из-за решения организации допустить российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны.

«После новостей и того, что это окончательное решение о допуске России, — уже нет желания участвовать в соревнованиях», — цитирует участника сборной Украины Бондарева РИА «Новости».

Чемпионат мира по Dota 2 по версии IESF проходит в румынском городе Яссы. Ранее российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном. За отмену выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 — воздержались.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230829/kibersport-1892986269.html
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