В Госдуме поздравили Team Spirit с победой в турнире по Dota 2

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу российско-украинской команды Team Spirit в крупном турнире по Dota 2 — Riyadh Masters 2023 в Эр-Риярде (Саудовская Аравия).

«Это один из самых молодых видов спорта. Талантливые ребята принимают участие в крупных турнирах и развивают этот вид спорта. Мне кажется, нам надо у них поучиться, как независимо от политической ситуации в мире можно корректно относиться друг к другу. Тем более, выигрывать. Это говорит о том, что мы с украинскими спортсменами можем побеждать на чемпионатах мира. Для взрослых спортивных функционеров — это хорошая тема для размышления. Их задача — развивать спорт. У этих молодых ребят они должны поучиться. Поздравим Team Spirit с победой. Это престижно для обеих стран и для развития киберспорта», — сказал Свищев «СЭ».

В финале Riyadh Masters 2023 Team Spirit победила Team Liquid со счетом 3:1. Команда получила 5 миллионов долларов в качестве призовых за победу в турнире.