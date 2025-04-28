398 тысяч человек следили в пике за финалом PGL Wallachia 4

Финал турнира PGL Wallachia 4 между командами PARIVISION и Liquid привлек внимание 398 568 зрителей — это самый высокий показатель среди всех матчей соревнования. Liquid одержала победу со счетом 3:2.

Второе место по количеству зрителей занял матч Liquid против PARIVISION в верхней сетке плей-офф, собравший 238 209 зрителей. Третье место — встреча Liquid и Spirit во второй день плей-офф с 233 143 зрителями.

Параллельно проходил гранд-финал IEM Melbourne по CS2, за которым следили 1,25 миллиона человек, и матч T1 против Gen.G в LCK по LoL, собравший 1,57 миллиона зрителей.

PGL Wallachia 4 проходил в Румынии с 19 по 27 апреля. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов.