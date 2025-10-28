Astralis с треском проиграли бразильцам из Legacy на PGL Bucharest 2025

Очередной неудачный день для легендарной организации против бразильцев — итоговый счет 2-0.

Legacy не так давно стали чемпионами CS Asia Championships 2025. Сейчас же они сначала выиграли противника на овертаймах карты Inferno — 14:16. А затем со счетом 3:13 забрали и собственный выбор Nuke. Команду бразильцев отделяет одна победа от выхода в плей-офф. «Астралис» же приблизились к вылету с соревнований.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.