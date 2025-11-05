Видео
5 ноября, 17:55

Astralis вновь проиграли, на этот раз Team Falcons на IEM Chengdu 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Falcons по CS2.
Фото Team Falcons

Черная полоса датской киберспортивной организации продолжается — снова поражение, теперь с итоговым счетом 0-2.

Falcons продолжают победное шествие, в этот раз они выиграли обе карты, несмотря на старания соперника. Сначала «соколам» поддался Nuke — 6:13, а затем с чуть большим усилием и Mirage со счетом 7:13. Лучшим игроком встречи стал россиянин Максим kyousuke Лукин.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.

