Astralis вновь проиграли, на этот раз Team Falcons на IEM Chengdu 2025

Черная полоса датской киберспортивной организации продолжается — снова поражение, теперь с итоговым счетом 0-2.

Falcons продолжают победное шествие, в этот раз они выиграли обе карты, несмотря на старания соперника. Сначала «соколам» поддался Nuke — 6:13, а затем с чуть большим усилием и Mirage со счетом 7:13. Лучшим игроком встречи стал россиянин Максим kyousuke Лукин.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.