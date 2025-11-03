Astralis все же смогли победить Natus Vincere на IEM Chengdu 2025

Датскому коллективу пришлось постараться, чтобы обойти «Рожденных побеждать», — сразу несколько овертаймов и счет 2-1.

Команда Расмуса «HooXi» Нилсена продолжает двигаться в верхней сетке соревнований, где столкнется с The Mongolz. Встреча с NaVi выдалась непростой: сначала победа на Nuke в овертаймах — 16:13, затем поражение со счетом 10:13 на Mirage, а последней стала Inferno — 16:12.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.