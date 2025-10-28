Aurora Gaming потерпели поражение от Heroic на PGL Bucharest 2025

Турецкий коллектив падает в сетку 2-1 после проигрыша шведской организации — итоговый счет встречи составил 2-0.

Несмотря на неплохой уровень, у Aurora Gaming не получилось переломить ход противостояния в свою сторону. Не задалось с самого начала на Mirage — 4:13, вернуть инициативу они активно пытались на Inferno, но сделать это не удалось — встреча закончилась со счетом 11:13.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.