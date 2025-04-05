Aurora Gaming распустила состав по CS2

Киберспортивный клуб Aurora Gaming объявил о приостановке деятельности своего состава по Counter-Strike 2. Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале, все игроки и тренер переведены в запас.

Состав Aurora Gaming, сформированный в декабре 2024 года с приходом Роберта Patsi Исянова и Глеба gr1ks Газина, стал чемпионом European Pro League Season 22 и Galaxy Battle 2025 // STARTER. С марта 2025 года клуб также добавил в основной состав стримера Ивана StRoGo Шурпатова.

Пока неизвестно, будет ли Aurora Gaming формировать новый состав по Counter-Strike 2, и не сообщается, где продолжат карьеру игроки расформированной команды.