B8 Esports покидают PGL Bucharest 2025 после поражения от Aurora Gaming

Турецкий коллектив смог обойти своих соперников на двух картах, что позволяет им двигаться дальше в соревнованиях.

В четвертьфинале было сыграно три карты, не обошлось без проблем на Mirage. Сначала Aurora Gaming одержали верх на Dust2 — 10:13, но вторая не пошла, и они уступили B8 со счетом 13:8. Решающей картой стал Nuke, где турки установили полную доминацию — 3:13.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.