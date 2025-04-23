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Сегодня, 18:06

BetBoom Team против Aurora Gaming, Team Spirit против NAVI Junior — определились пары плей-офф PGL Wallachia S4

Камила Абдурахманова
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Определились пары команд для четвертьфинальных матчей PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. В плей-офф встретятся: BetBoom Team и Aurora Gaming, Team Spirit и Natus Vincere Junior, PARIVISION и Team Tidebound, Team Liquid и Tundra Esports.

Четвертьфинальные игры начнутся 24 апреля в 10.00 по московскому времени. Проигравшие попадут в нижнюю сетку турнира, а победители выйдут в полуфинал. Следить за расписанием и результатами можно в репортаже.

PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

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