18 ноября, 21:00

BetBoom Team с треском проиграли PARIVISION на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Жестокое противостояние между СНГ-командами закончилось с итоговым счетом 2-0.

Матчи по-настоящему заставили понервничать фанатов обоих коллективов — команды были очень близки друг к другу. Первая карта продлилась более 81 минуты и закончилась со счетом 34:34, но перевесом в экономике для PARIVISION. На второй ситуация повторилась и даже с преимуществом по киллам для BB — 30:29, однако финансы были на стороне победителя — 48 тысяч.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

