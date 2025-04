Bethesda выпустила ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion

Компания Bethesda Softworks официально выпустила обновленную версию RPG — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Релиз состоялся одновременно с презентацией игры.

Приобрести игру для ПК можно в Steam, но пользователям из России она недоступна без дополнительных действий. Обычное издание стоит 35 долларов, а Deluxe — 40 долларов. В расширенную версию помимо самой RPG входят дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine, а также дополнительные квесты, броня и оружие.

Первоначальная версия The Elder Scrolls IV: Oblivion вышла в 2006 году на ПК и Xbox 360, а через год стала доступна и на PlayStation 3. Игра получила высокие оценки как критиков, так и игроков.