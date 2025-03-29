Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
CyberPRO
Киберспорт

29 марта, 17:25

BLAST анонсировал открытые квалификации на турниры Open в 2026 году

Александр Курлянский
Telegram Дзен

Организатор киберспортивных турниров BLAST объявил о возвращении открытых квалификаций для серии турниров Open в 2026 году. Информация опубликована на официальном сайте оператора.

12 топ-команд по рейтингу Valve получат прямые приглашения. Еще 16 коллективов сыграют в закрытых отборах вместе с 16 командами из открытых квалификаций.

BLAST также закрывает программу BLAST Rising. Новый формат предусматривает по одной закрытой квалификации в каждом регионе, победитель которой попадет на BLAST Open. Изменения вступят в силу с начала 2026 года.

Источник: Сайт BLAST
Киберспорт
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя