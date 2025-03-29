BLAST анонсировал открытые квалификации на турниры Open в 2026 году

Организатор киберспортивных турниров BLAST объявил о возвращении открытых квалификаций для серии турниров Open в 2026 году. Информация опубликована на официальном сайте оператора.

12 топ-команд по рейтингу Valve получат прямые приглашения. Еще 16 коллективов сыграют в закрытых отборах вместе с 16 командами из открытых квалификаций.

BLAST также закрывает программу BLAST Rising. Новый формат предусматривает по одной закрытой квалификации в каждом регионе, победитель которой попадет на BLAST Open. Изменения вступят в силу с начала 2026 года.