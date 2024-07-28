Олег RachelR Тюрькаев о S1mple: «У него эго огромное»

Блогер и основатель команды Insilio Олег RachelR Тюрькаев ответил на вопрос о возвращении Симпла на большую киберспортивную сцену.

«Нет, он уже перегорел, он не сможет. Ему уже 26, у него эго огромное. Когда ты долгое время был объективно лучшим, а потом настолько резко упал, тебе сложно принять то, что ты стал слабее. Он точно попробует вернуться на сцену, но я считаю, что не получится», — сказал Тюрькаев CyberMeta.

Также Тюрькаев поделился мнением о звезде CS2 Донке.

«В будущем он 100 процентов станет топ-1, если продолжит дальше усердно тренироваться», — добавил Тюрькаев.