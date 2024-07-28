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Олег RachelR Тюрькаев о новом составе G2: «Смотрел EWC и говорил, что Snax слабый»

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Блогер и основатель команды Insilio Олег RachelR Тюрькаев рассказал о том, что бы он изменил в киберспорте и о новом составе G2.

«Изначально я так думал: смотрел EWC и говорил, что Snax слабый, но сейчас могу сказать, что он явно лучше. На волне побед кажется, что у G2 суперкрутой состав, Dadte говорит, что это сильнейший состав за последние два года точно. Я считаю, что состав G2 железно на топ-3 HLTV. Сейчас у них 100 процентов конфетно-букетный период, будем смотреть на дистанции», — сказал Тюрькаев CyberMeta.

Также Тюрькаев сравнил CS2 с футболом.

«Я бы добавил дивизионы на каждую страну, чтобы у каждой страны была своя лига с очками Valve, чтобы у каждой страны был свой коэффициент. Как в Лиге чемпионов в футболе», — добавил Тюрькаев.

Источник: CyberMeta
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