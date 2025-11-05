Бразильцы из FURIA Esports уступают коллективу MOUZ на IEM Chengdu 2025

Победители Thunderpick World Championship 2025 не смогли справиться с «мышками» — итоговый счет 1-2.

Матч выдался напряженным и сложным для «Фурии», при этом они не теряют запала. Первой картой стало Inferno — его MOUZ забрали практически всухую со счетом 2:13. Затем на Overpass — FURIA Esports смогли выйти на 13:11 и переломить игру. Довершающий Train прошел с овертаймами, где «мышки» разобрались с соперником, — 14:16.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.