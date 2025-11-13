Бразильцы paiN Gaming обыграли TYLOO на BLAST Rivals Fall 2025

Китайский коллектив пытался активно сопротивляться своим соперникам, но итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние выдалось напряженным и отчасти равным, однако paiN Gaming все же могли заполучить преимущество. Сначала команды разменялись пиками — бразильцы выиграли на Nuke со счетом 13:7, а затем китайцы дожали их на Ancient — 9:13. Решающим стал возвращенный не так давно Overpass — 13:10 в пользу «пейнов».

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.