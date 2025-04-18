Бразилия обошла Россию по числу игроков на BLAST.tv Austin Major 2025

После окончания региональных отборочных на турнир BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 стал известен весь список участников. Больше всего игроков на предстоящем соревновании будет из Бразилии.

Двадцать два бразильских киберспортсмена прошли на мейджор благодаря трем слотам в отборочных для Южной Америки. При этом три коллектива с бразильцами в составе — paiN Gaming, FURIA Esports, MIBR — получили приглашения сразу во вторую стадию турнира.

Второе место по числу участников заняла Россия. На BLAST.tv Austin Major 2025 выступят 17 россиян, большинство из которых представляют команды Team Spirit, Virtus.pro и BetBoom Team.

Турнир BLAST.tv Austin Major 2025 пройдет с 2 по 22 июня в США. Тридцать две команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов.