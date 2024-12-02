Смит: «У России много друзей в киберспорте, и их становится больше»

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отметил, что российских киберспортсменов рады видеть на соревнованиях во многих странах мира.

«Мы проводим много соревнований в России, и есть много стран, которые готовы принимать наших спортсменов. Очень многое зависит от денег, и некоторые страны спорт не политизируют, наоборот, будут рады большому количеству участников. А некоторые боятся потерять спонсорство и господдержку из-за приглашения россиян или приезда своих спортсменов в Россию и заявляют: «Ничего личного — просто бизнес». Здесь надо понимать, что друзей у России, в том числе в киберспорте, очень много, и их становится больше», — цитирует Смита ТАСС.

Ранее Смит заявлял, что около 50 стран поддерживают ФКС России в вопросах создания альтернативной международной организации и допуска команд под флагом страны.