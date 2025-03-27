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27 марта, 16:20

Дотер Quinn назвал нейросетевые изображения бесполезным мусором

Александр Курлянский
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Мидер Gaimin Gladiators Квинн Каллахан раскритиковал изображения, созданные искусственным интеллектом. Свое мнение игрок высказал в социальных сетях.

«Изображения, созданные нейросетями, — это не искусство, а бесполезный мусор», — заявил киберспортсмен.

Поводом для дискуссии стал запуск OpenAI нового генератора изображений в составе модели GPT-4o. Инструмент получил популярность за способность создавать фотореалистичные изображения и работы в стиле аниме.

Quinn известен как один из сильнейших мидеров в Dota 2. В составе Gaimin Gladiators он является ключевым игроком с 2023 года.

Источник: Твиттер «Quinn»
Киберспорт
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