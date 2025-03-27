Движение «Россия Православная» предложило создать этический кодекс для дотеров

В России выдвинули инициативу по разработке кодекса поведения для игроков в Dota 2.

«Мы предлагаем создать свод этических правил для комьюнити Dota 2. Эта популярная онлайн-игра, как и любая другая цифровая среда, должна основываться на моральных принципах и воспитывать уважение между игроками.

Этический кодекс должен включать базовые принципы вежливого общения: запрет на оскорбления, дискриминацию и мат. Также мы предлагаем прописать правила честной игры и соблюдения регламента. Наша цель — сформировать доброжелательную атмосферу, чтобы Dota 2 приносила радость, а не становилась площадкой для токсичности и конфликтов», — заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Депутат также предложил, чтобы российские игроки подтверждали согласие с кодексом при входе в игру.