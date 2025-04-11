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11 апреля, 13:55

Falcons с Дегстером вышли в полуфинал PGL Bucharest после победы над GamerLegion

Камила Абдурахманова
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Команда Falcons вышла в полуфинал турнира PGL Bucharest, одержав волевую победу над командой GamerLegion в четвертьфинале со счетом 2:1. Игры прошли на картах Train, Inferno и Ancient с результатами соответственно: 7:13, 13:7 и 13:7.

Состав команды Falcons включает игроков Degster, Niko, Teses, Magisk, Kyxsan и тренера Zonic. В команде GamerLegion выступают Rez, Ztr, Tauson, Sl3nd, PR, а их тренером является Ash.

Ранее команды встречались на групповом этапе, где Falcons также одержали победу.

Теперь Falcons ждет игра с победителем пары Aurora — Complexity.

GamerLegion покинула турнир, заняв место с 5 по 8 место и заработав 31 250 долларов.

PGL Bucharest проходит с 6 по 13 апреля в Румынии, призовой фонд турнира составляет 625 тысяч долларов.

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