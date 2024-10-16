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Сегодня, 12:35

Федерация компьютерного спорта России ведет работу по сотрудничеству со странами ШОС

Алина Савинова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в преддверии форума «Россия — спортивная держава» заявил, что организация заинтересована в работе со странами БРИКС и ШОС.

«Да, действительно, это будет уже во второй чемпионат стран БРИКС. В этом году на финал [приедут] больше стран, чем в прошлом. Со странами ШОС на данный момент прямого сотрудничества нет, но мы работаем в этом направлении. Многие представители стран ШОС приедут на финал Открытых киберспортивных студенческих игр. Безусловно, мы заинтересованы в более тесной работе и сотрудничестве как со странами БРИКС, так и с государствами ШОС», — цитирует Смита ТАСС.

Ранее президент федерации признался, что ему сложно спрогнозировать решение по допуску российских киберспортсменов к международным турнирам с флагом и гимном страны.

Источник: ТАСС

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