Ростовский лицей стал победителем финала Школьной лиги Сбера в Москве

14 апреля, 19:00
В Москве на арене VK Play завершился финал VIII сезона Школьной лиги Сбера — крупнейших киберспортивных соревнований для учащихся. В этом году турнир собрал рекордные 7 820 участников из 1 009 школ и 77 регионов России. Победителем стал ростовский МАУО «Лицей № 11», набравший 355 очков.
Турнир прошел при поддержке Федерации компьютерного спорта России, Министерства спорта и Министерства просвещения. Для зрителей работали VR-зоны, проводились мини-турниры по Tekken 8, а также состоялся розыгрыш iPhone 16 Pro.