FISSURE анонсировал турнир Dota 2 с запретом на повторный выбор героев в серии

Организатор киберспортивных соревнований FISSURE представил турнир FISSURE Special с инновационным форматом для Dota 2. Главной особенностью станет правило, запрещающее командам выбирать одного героя дважды в рамках матча.

Глава киберспортивного направления FISSURE Дмитрий Новокшонов рассказал, что формат призван сделать драфты более разнообразными и стратегически сложными.

Турнир пройдет в онлайн-формате с 5 по 13 апреля, включая групповой этап и плей-офф. Призовой фонд составит 70 тысяч долларов, участие примут семь приглашенных команд, имена которых объявят позже.