Spirit переиграла HEROIC и вышла в сетку 2-0 на FISSURE PLAYGROUND 2

Team Spirit без проблем разобралась с HEROIC в матче второго раунда FISSURE PLAYGROUND 2. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу «драконов».

FISSURE PLAYGROUND 2 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Белграде с 23 октября по 2 ноября. 16 топовых коллетивов борются за престижный титул и призовой фонд 1 миллион долларов. Предыдущим победителем турнира этой серии стала Tundra Esports, обыгравшая в финале Team Falcons.