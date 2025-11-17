ФКС России и Сбер анонсировали 3-й сезон Национальной студенческой лиги киберспорта

17 ноября, 16:39
Федерация компьютерного спорта России и титульный партнер Сбер анонсируют старт III сезона Национальной студенческой лиги киберспорта Сбера — всероссийских профессиональных соревнований по компьютерному спорту среди студенческих команд. Турнир пройдет по двум видам программ: Dota 2 и Counter-Strike 2 с призовым фондом 2 640 000 рублей.
III сезон соревнований разделен на два этапа: основной и финальный. Распределение команд-участниц осуществляется по географическому принципу трех «арен»:
В каждой «арене» по Dota 2 и Counter-Strike 2 предусмотрено по 8 слотов, которые займут команды, приглашенные напрямую Федерацией компьютерного спорта России.
Основной этап пройдет с 27 ноября по 13 декабря в онлайн-формате и будет разделен на групповую и решающую стадии. По итогам основного этапа будут выявлены участники финала: по одному месту получат «арены» Запад, Центр и Восток, а дополнительный слот (второе место в группе) будет предоставлен той «арене», участник которой победил во II сезоне Национальной студенческой лиги киберспорта Сбера. В Counter-Strike 2 это команда из Центральной «арены» (УУНиТ), а в Dota 2 — команда из Западной «арены» (СевГУ).
Финальный этап III сезона Национальной студенческой лиги киберспорта Сбера пройдет 16 и 17 декабря в онлайн-формате, по олимпийской системе до двух побед, включая матч за 3-е место.
Более детальную информацию о формате турнира можно найти в Регламенте и Положении, опубликованных на официальном сайте.
Федор
Полное гавно!!! Воина это у сбера деньги есть.
18.11.2025
Vitalick
Что-то интересненькое
17.11.2025