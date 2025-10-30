Видео
30 октября, 17:01

GamerLegion обыграли испанцев из Gentle Mates на PGL Bucharest 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды GamerLegion.
Фото GamerLegion

Интернациональный коллектив легионеров обошел противника сразу на двух картах — итоговый счет встречи 2-0.

Противостояние прошло крайне удачно для команды молодых талантов GamerLegion — их соперники не смогли оказать должного сопротивления. Сначала Gentle Mates проиграли на Train со счетом 13:5, а затем уступили и на Inferno — 13:9. Победа позволяет GamerLegion пройти в основную стадию соревнований.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.

