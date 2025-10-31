GamerLegion отыгрались у Heroic и вышли в полуфинал PGL Bucharest 2025

Молодым талантам пришлось собраться, после проигрыша на первой карте они смогли взять два пика подряд — итоговый счет 2-1.

Heroic вновь терпят поражение в самом начале плей-офф, так же было на CAC 2025. Первая карта все же была за ними — Ancient, 8:13. На Dust2 инициатива перешла к GL — уверенные 13:6. Завершающей стал Nuke, где GamerLegion отлично себя показали, что и отразилось на счете — 13:7.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.