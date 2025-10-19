Worlds 2025: расписание матчей 4 раунда Play-In крупнейшего события Лиги Легенд

19 октября, 21:32
Расписание матчей, по итогом которых определиться еще 3 участника стадии плей-офф Worlds 2025.
Сетка команд со счетом 2-1 (Формат матчей Bo3):
Hanwha Life Esports — CTBC Flying Oyster: 22.10.2025 в 11:00 по МСК
G2 Esports — FlyQuest: 22.10.2025 в 14:00 по МСК
Gen.G — Top Esports: 23.10.2025 в 14:00 по МСК
Сетка команд со счетом 1-2 (Формат матчей Bo3):
Movistar KOI — Secret Whales: 23.10.2025 в 11:00 по МСК
Bilibili Gaming — Vivo Keyd Stars: 24.10.2025 в 11:00 по МСК
100 Thieves — T1: 24.10.2025 в 14:00 по МСК
Официальная трансляция на русском языке отсутствует. Каст для Европы и Америки ведется на английском и доступен на официальных каналах Riot Games на YouTube и Twitch.
Комментирование от сообщества на русском языке ведется на ВК плей, например, стримером Starky.