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28 марта, 13:00

Gladiators победили Liquid и прошли во второй раунд верхней сетки FISSURE Universe 4

Даниил Аршавский
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Команда Gladiators одержала победу над Liquid (2:1) и прошла во второй раунд верхней сетки турнира FISSURE Universe 4 по Dota 2.

Состав Gladiators: Watson, Quinn, Ace, Tofu, Malady, Cy (тренер).

Состав Liquid: Micke, Nisha, Saberlight, Boxi, Insania, Blitz (тренер).

28 марта во втором раунде верхней сетки Gladiators сыграют против Falcons. Liquid в тот же день встретятся с Tundra в нижней сетке на вылет с турнира.

FISSURE Universe 4 проходит с 22 по 30 марта в онлайне. Призовой фонд турнира — 500 тысяч долларов.

Источник: https://t.me/cybersvibe/78
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