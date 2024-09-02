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Сегодня, 10:55

Появился состав групп и расписание The International 2024 по Dota 2

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Групповой этап The International 2024 по Dota 2 пройдет с 4 по 5 сентября. И за двое суток до начала турнира составлены группы и определено расписание.

Состав групп на The International 2024.

Расписание группового этапа The International 2024 доступно по ссылке.

По итогам группового этапа команды, занявшие первые места в группах, сыграют с командами, которые финишировали на четвертых местах в своих группах, а вторые команды сыграют с третьими в формате Best of 3. Победители этих матчей отправятся в верхнюю часть сетки, а проигравшие в нижнюю часть сетки.

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