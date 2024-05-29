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Сегодня, 11:07

HappyDyurara перейдет в команду NextUp

Владислав Корегин
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Стало известно, в какой команде продолжит свою карьеру белорусский игрок по Dota 2 Сергей HappyDyurara Хоронжий.

Как сообщает Cybersport.Metaratings.ru, 26-летний киберспортсмен перейдет в NextUp. Хоронжий уже провел несколько матчей за новую команду, однако в данный момент организация не делала официальных заявлений о заменах в составе.

Недавно NextUp приняла участие в открытых квалификациях на второй сезон Elite League, где команда дошла до 1/4 финала нижней сетки, уступив ASAKURA (0:1).

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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