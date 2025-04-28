Heroic победила B8 Esports и стала чемпионом CCT Season 2 Global Finals

В гранд-финале онлайн-турнира CCT Season 2 Global Finals по CS2 команда Heroic под руководством Андрея tN1R Татариновича одержала победу над соперником B8 Esports со счетом 2:0. Матчи прошли на картах Mirage (13:4) и Dust2 (13:7).

Таким образом, Heroic стали чемпионами турнира и получили приз в размере 75 тысяч долларов. B8 Esports заняла второе место и заработала 35 тысяч долларов. BetBoom Team, которую представлял Кирилл Boombl4 Михайлов, заняла третье место и получила 20 тысяч долларов.

Турнир CCT Season 2 Global Finals проходил с 24 по 27 апреля. Призовой фонд соревнования составил 150 тысяч долларов.