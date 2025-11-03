Видео
3 ноября, 06:45

FURIA разгромила Lynn Vision в дебютном матче на IEM Chengdu 2025

Алексей Буланов
YEKINDAR.
Фото HLTV

FURIA уничтожила Lynn Vision в стартовом матче IEM Chengdu 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу коллектива, представляющего бразильскую организацию. Команда FalleN оказалась сильнее на Dust 2 (13:8) и Overpass (13:2).

Intel Extreme Masters Chengdu 2025 — тир-1 турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в китайском городе Ченду с 3 по 11 ноября. 16 топовых CS-коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

