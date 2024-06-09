Игрок 9Pandas Каленбет поделился мнением о своем переходе из Virtus.pro

Профессиональный игрок 9Pandas Олег sayuw Каленбет поделился мнением о своем переходе из Virtus.pro в текущую команду.

«Меня приняли отлично. С некоторыми ребятами я был знаком ранее: с alberkaaa просто знали друг о друге, с kiyotaka мы вместе выступали за Team Empire в 2021 году. Мы хотели с Глебом играть и дальше, но тогда наши пути разошлись: он ушёл в одну команду, я — в другую. Остальные ребята тоже хорошо встретили, особенно Solo. После того как я попал на скамейку запасных, мне первым делом позвонили из 9Pandas. Я провел беседу с руководством и обсудил все детали. Мы сразу же нашли общий язык с организацией, и мне предложили место в составе. Все мои мысли были сосредоточены на том, что я хочу попасть на Riyadh Masters 2024 и на The International 13. До турнира в Рияде был месяц, и я был сильно замотивирован зайти в какую-то команду и выступить на квалификации», — цитирует Каленбета Cybersport.Metaratings.ru.

Каленбет играл за Virtus.pro около 2-х лет и перешел в 9Pandas 11 мая 2024 года.