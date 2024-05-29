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Сегодня, 12:59

Игрок Aurora Gaming Фролов о Stewie2K: «Мне кажется, даже G2 сложно с ним выступать»

Владислав Корегин
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Игрок российской команды по CS2 Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов прокомментировал выступления Джейка Stewie2K Йипа за G2 Esports.

17 мая стало известно, что 26-летний американец сыграет за европейский коллектив в качестве стенд-ина, заменив капитана «самураев» Расмуса HooXi Нилсена на турнире IEM Dallas 2024.

«Если честно, то матчи я не смотрел, но, как диванный эксперт, могу сказать, что ПО СТАТИСТИКЕ Stewie2K выпадал. Мне кажется, даже G2 сложно с ним играть... Все-таки он — NA PLAYER», — цитирует Фролова Cybersport.Metaratings.ru.

29 мая G2 Esports встретится с Team Liquid в матче за выход в плей-офф турнира. Начало игры — в 23.00 мск.

IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате LAN в США c 27 мая по 2 июня. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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