Team Falcons не смогли справиться с MOUZ на FISSURE PLAYGROUND 2

Коллектив со Станиславом Malr1ne Потораком несмотря на сильную игру остался в аутсайдерах — итоговый счет 2-0.

Следующим противником для MOUZ станет российский коллектив Team Yandex. Противостояние с Falcons же не стало сложным и закончилось за две карты — итоговый счет первой 13:21 и финансовое преимущество в 35 тысяч. Вторая оказалась чуть менее успешной, но прошла быстрее — 14:19 и 16 тысяч экономического перевеса сделали свое дело.

FISSURE PLAYGROUND 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде (Сербия). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.